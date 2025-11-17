Логотип РИА URA.RU
Цех крупного производителя масла закрыли в Екатеринбурге

Роспотребнадзор закрыл цех компании ООО «Уральское масло» в Екатеринбурге
17 ноября 2025 в 14:49
На производстве выявили нарушения

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге санврачи закрыли цех компании «Уральское масло» из-за грубых нарушений. Работу также запретили еще двум предприятиям, работающим на этом объекте, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Лабораторные испытания показали, что используемая вода и смывы с объектов окружающей среды не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Массовая доля активного хлора в рабочем растворе дезинфицирующего средства превышена», — пояснили в ведомстве.

После исследований помещения трех предприятий — ИП Полетаев В.П., ООО «Уральское масло», ООО ПК «Чистые продукты» — опечатали. Вскоре решением Чкаловского райсуда их работу приостановили на 30 суток.

