Георгий Гергерт выступал в легком весе Фото: предоставлено пресс-службой RCC

Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) единожды выступал в качестве бойца ММА. Сделал он это в Екатеринбурге — в RCC в 2021 году.

«У меня любительская карьера, профессиональный бой у меня только один был. И то — по любительским правилам», — рассказал музыкант на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Как рассказали в промоушене, сделал он это в рамках «Путь в RCC 2.0» — это отборочные бои для начинающих спортсменов с опытом в любительских боях. Победители могут рассчитывать на контракт с RCC Boxing Promotions. Гергерт выступал в легком весе (до 70 килограмм) против Владислава Фунтова, но проиграл.

Продолжение после рекламы