Рэпер Icegergert попробовал себя в ММА в Екатеринбурге. Фото

Рэпер Icegergert выступал в проекте «Путь в RCC 2.0»
17 ноября 2025 в 16:28
Георгий Гергерт выступал в легком весе

Фото: предоставлено пресс-службой RCC

Фото: предоставлено пресс-службой RCC

Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) единожды выступал в качестве бойца ММА. Сделал он это в Екатеринбурге — в RCC в 2021 году.

«У меня любительская карьера, профессиональный бой у меня только один был. И то — по любительским правилам», — рассказал музыкант на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Как рассказали в промоушене, сделал он это в рамках «Путь в RCC 2.0» — это отборочные бои для начинающих спортсменов с опытом в любительских боях. Победители могут рассчитывать на контракт с RCC Boxing Promotions. Гергерт выступал в легком весе (до 70 килограмм) против Владислава Фунтова, но проиграл. 

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: предоставлено пресс-службой RCC

