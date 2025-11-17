Рэпер Icegergert попробовал себя в ММА в Екатеринбурге. Фото
Георгий Гергерт выступал в легком весе
Фото: предоставлено пресс-службой RCC
Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) единожды выступал в качестве бойца ММА. Сделал он это в Екатеринбурге — в RCC в 2021 году.
«У меня любительская карьера, профессиональный бой у меня только один был. И то — по любительским правилам», — рассказал музыкант на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».
Как рассказали в промоушене, сделал он это в рамках «Путь в RCC 2.0» — это отборочные бои для начинающих спортсменов с опытом в любительских боях. Победители могут рассчитывать на контракт с RCC Boxing Promotions. Гергерт выступал в легком весе (до 70 килограмм) против Владислава Фунтова, но проиграл.
Фото: предоставлено пресс-службой RCC
