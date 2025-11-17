Зюганов увидел союз либералов и консерваторов в Ельцин Центре

Зюганов не стал уточнять, про кого имеет в виду Фото: Роман Наумов © URA.RU

Филиал екатеринбургского Ельцин Центра является примером союза либералов и консерваторов. Об этом заявил в ходе ноябрьского пленума ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов.

«Хорошо видна спевка либералов и консерваторов в финансировании Ельцин Центра и заигрывании с национализмом», — сказал Зюганов. При этом он не уточнил, кого имеет в виду.

Корреспондент URA.RU обратился к представителям центра. Они от комментариев отказались.

Еще в 2023 году — Ельцин Центру хотели присвоить иноагентский статус, проверку проводил Минюст РФ, а до него — областная прокуратура. Но выяснилось, что это невозможно. Вместе с этим коммунисты вносили в Госдуму закон о закрытии ЕЦ, но и его отклонили.

