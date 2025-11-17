Зюганов увидел союз либералов и консерваторов в Ельцин Центре
Зюганов не стал уточнять, про кого имеет в виду
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Филиал екатеринбургского Ельцин Центра является примером союза либералов и консерваторов. Об этом заявил в ходе ноябрьского пленума ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов.
«Хорошо видна спевка либералов и консерваторов в финансировании Ельцин Центра и заигрывании с национализмом», — сказал Зюганов. При этом он не уточнил, кого имеет в виду.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям центра. Они от комментариев отказались.
Еще в 2023 году — Ельцин Центру хотели присвоить иноагентский статус, проверку проводил Минюст РФ, а до него — областная прокуратура. Но выяснилось, что это невозможно. Вместе с этим коммунисты вносили в Госдуму закон о закрытии ЕЦ, но и его отклонили.
Ельцин Центр с момента его основания (2015 год) обвиняют в тиражировании антироссийской повестки, попытках исказить события конца прошлого века. Дополнительный аргумент противники существования учреждения в его нынешнем виде получили сразу после начала спецоперации. ЕЦ призвал остановить кампанию по демилитаризации и денацификации Украины. Реагируя на волну критики по этому поводу (в том числе непубличной), ЕЦ удалил заявление с сайта, а затем несколько пересмотрел подход к формированию афиши: на территории центра стали выступать Герои России, бывшие силовики и военкоры.
