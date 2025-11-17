Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Родителям погибшего свердловчанина на СВО отказали в крупной выплате

Родителям погибшего свердловского бойца СВО отказали в выплате 1,5 млн рублей
17 ноября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Солдат погиб во время выполнения боевой задачи (архивное фото)

Солдат погиб во время выполнения боевой задачи (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Верхней Салде (Свердловская область) управление соцполитики отказало родителям военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации на Украине, в выплате единовременной выплате в 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Учреждением им было отказано в ее предоставлении в связи с тем, что смерть их сына наступила во время прохождения действительной военной службы по призыву», — пояснили в ведомстве. Тогда отец бойца обратился в прокуратуру.

Правоохранители выяснили, что мужчина погиб на фронте, выполняя боевые задачи. К начальнику управления соцполитики было внесено представление об устранении нарушений и перечислении выплаты. Вскоре родственники бойца получили положенные 1,5 млн рублей.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Нестор
    17 ноября 2025 16:14
    Аыплаты должны быть в разы больше .Воин погиб , защищая Россию !
Добавить комментарий
Следующий материал