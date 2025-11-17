Родителям погибшего свердловчанина на СВО отказали в крупной выплате
Солдат погиб во время выполнения боевой задачи (архивное фото)
В Верхней Салде (Свердловская область) управление соцполитики отказало родителям военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации на Украине, в выплате единовременной выплате в 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Учреждением им было отказано в ее предоставлении в связи с тем, что смерть их сына наступила во время прохождения действительной военной службы по призыву», — пояснили в ведомстве. Тогда отец бойца обратился в прокуратуру.
Правоохранители выяснили, что мужчина погиб на фронте, выполняя боевые задачи. К начальнику управления соцполитики было внесено представление об устранении нарушений и перечислении выплаты. Вскоре родственники бойца получили положенные 1,5 млн рублей.
