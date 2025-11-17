Родителям погибшего свердловчанина на СВО отказали в крупной выплате

В Верхней Салде (Свердловская область) управление соцполитики отказало родителям военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации на Украине, в выплате единовременной выплате в 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Учреждением им было отказано в ее предоставлении в связи с тем, что смерть их сына наступила во время прохождения действительной военной службы по призыву», — пояснили в ведомстве. Тогда отец бойца обратился в прокуратуру.