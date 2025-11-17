В Екатеринбурге и области целую неделю будут отключать телевидение

Телевидение будут отключать до 22 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге и нескольких городах и поселках Свердловской области с 18 по 22 ноября будут отключать теле- и радиовещание. Это связано с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.

Согласно расписанию, 18 ноября в Реже, Новой Ляле, Михайловске и Байкалово ожидаются сбои на телеканалах, относящихся к РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России» и «Воскресение». На следующий день перебои на тех же каналах будут в Ирбите, Шале, Азанке и Кочневском.

В Екатеринбурге, Верхотурье, Самоцвете и Савиново 20 ноября сбои будут на каналах РТРС-1 и РТРС-2. Аналогичные каналы и «Радио России» перестанут работать 21-го числа в Туринске, Качканаре и Верхних Сергах. Далее 22 ноября перебои на телевидении ожидаются в поселке Ис.

Продолжение после рекламы