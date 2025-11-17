В Екатеринбурге и области целую неделю будут отключать телевидение
Телевидение будут отключать до 22 ноября
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге и нескольких городах и поселках Свердловской области с 18 по 22 ноября будут отключать теле- и радиовещание. Это связано с профилактическими работами на вышках. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Согласно расписанию, 18 ноября в Реже, Новой Ляле, Михайловске и Байкалово ожидаются сбои на телеканалах, относящихся к РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России» и «Воскресение». На следующий день перебои на тех же каналах будут в Ирбите, Шале, Азанке и Кочневском.
В Екатеринбурге, Верхотурье, Самоцвете и Савиново 20 ноября сбои будут на каналах РТРС-1 и РТРС-2. Аналогичные каналы и «Радио России» перестанут работать 21-го числа в Туринске, Качканаре и Верхних Сергах. Далее 22 ноября перебои на телевидении ожидаются в поселке Ис.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
