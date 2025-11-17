Выжившую в смертельном ДТП под Екатеринбургом девочку выписали

Девочка продолжит реабилитацию в клиниках региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге медики выписали из ДГКБ №9 11-летнюю девочку, чудом выжившую в страшном ДТП в Ревде, в котором погибли две ее подруги — сестры 7 и 9 лет. Об этом рассказала замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Учитывая тяжесть полученных в аварии травм, ей еще долгое время необходимо будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства», — передает пресс-служба минздрава слова Савиновой. Лечение ребенка продолжится в ДГКБ №9.

По ее словам, после реабилитации девочка сможет ходить. «Наша главная задача на данном этапе — поставить ребенка на ноги», — подчеркнула глава министерства.

Продолжение после рекламы