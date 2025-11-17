Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выжившую в смертельном ДТП под Екатеринбургом девочку выписали

17 ноября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочка продолжит реабилитацию в клиниках региона

Девочка продолжит реабилитацию в клиниках региона

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге медики выписали из ДГКБ №9 11-летнюю девочку, чудом выжившую в страшном ДТП в Ревде, в котором погибли две ее подруги — сестры 7 и 9 лет. Об этом рассказала замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Учитывая тяжесть полученных в аварии травм, ей еще долгое время необходимо будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства», — передает пресс-служба минздрава слова Савиновой. Лечение ребенка продолжится в ДГКБ №9.

По ее словам, после реабилитации девочка сможет ходить. «Наша главная задача на данном этапе — поставить ребенка на ноги», — подчеркнула глава министерства.

Продолжение после рекламы

Девочка с подругами пошла в магазин за конфетами, когда в них влетел автомобиль. Сестры погибли на месте, а Лиза чудом выжила. За рулем машины находился 37-летний Михаил Слободян. Он был пьян и без прав (они сгорели у него, пока мужчина находился на СВО). Проститься с погибшими девочками приходила вся Ревда, несчастной матери на похоронах потребовалась помощь врачей. Суд избрал меру пресечения Слободяну — два месяца ареста.

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал