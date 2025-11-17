Выжившую в смертельном ДТП под Екатеринбургом девочку выписали
Девочка продолжит реабилитацию в клиниках региона
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге медики выписали из ДГКБ №9 11-летнюю девочку, чудом выжившую в страшном ДТП в Ревде, в котором погибли две ее подруги — сестры 7 и 9 лет. Об этом рассказала замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Учитывая тяжесть полученных в аварии травм, ей еще долгое время необходимо будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства», — передает пресс-служба минздрава слова Савиновой. Лечение ребенка продолжится в ДГКБ №9.
По ее словам, после реабилитации девочка сможет ходить. «Наша главная задача на данном этапе — поставить ребенка на ноги», — подчеркнула глава министерства.
Девочка с подругами пошла в магазин за конфетами, когда в них влетел автомобиль. Сестры погибли на месте, а Лиза чудом выжила. За рулем машины находился 37-летний Михаил Слободян. Он был пьян и без прав (они сгорели у него, пока мужчина находился на СВО). Проститься с погибшими девочками приходила вся Ревда, несчастной матери на похоронах потребовалась помощь врачей. Суд избрал меру пресечения Слободяну — два месяца ареста.
