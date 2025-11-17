От сельского ДК до кресла министра: что сделала Учайкина за 9 лет у руля

Светлана Учайкина покидает свой пост Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ключевая фигура культурной жизни Свердловской области Светлана Учайкина покидает свой пост. Её карьера — это яркий путь от художественного руководителя сельского ДК до руководителя областного министерства. Более 20 лет её работа была неразрывно связана с театром: именно под её руководством Екатеринбургский театр кукол и ТЮЗ пережили масштабные преобразования, капитальный ремонт и новую репертуарную политику. Основные вехи ее профессиональной карьеры, — в материале URA.RU.

Начало профессионального пути

Светлана Учайкина начала свой трудовой путь в 1975 году в качестве художественного руководителя сельского Дома культуры. Уже тогда она проявила себя как талантливый организатор и творческий человек. В 1981 году Учайкина окончила режиссерский факультет Хабаровского государственного института культуры, что стало важной вехой в ее профессиональном развитии.

С 1982 по 1987 год она работала во Дворце культуры Верх-Исетского металлургического завода, где прошла путь от методиста до заведующей производственно-массовым отделом. Этот период позволил ей приобрести ценный опыт в организации культурных мероприятий и управлении коллективом.

Продолжение после рекламы

С 1992 по 2005 годы Учайкина работала в аппарате Администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. Она занимала различные должности в отделе культуры и даже возглавляла комитет по делам молодежи. Параллельно с работой Учайкина продолжала обучение: в 2001 году заочно окончила Академию народного хозяйства при Правительстве РФ; в 2007 году — институт «Интерстудио» в Санкт-Петербурге.

Руководство театрами

С 25 января 2005 года по 30 июня 2010 года Учайкина была директором Екатеринбургского театра кукол. А с 2010 по 2015 год она возглавляла Екатеринбургский театр юного зрителя. За годы ее руководства были реализованы масштабные проекты, которые значительно повлияли на культурную жизнь города: внедрена новая репертуарная политика, активизирована гастрольная и фестивальная деятельность, налажено сотрудничество с ведущими мастерами российской сцены, проведен капитальный ремонт ТЮЗа.

Работа в министерстве культуры

1 декабря 2016 года указом губернатора Учайкина была назначена министром культуры Свердловской области. На этом посту она продолжала активно работать над развитием культурной сферы региона, внедряя новые инициативы и поддерживая творческие проекты.

Помимо основной работы, Учайкина активно занималась общественной деятельностью в сфере культуры. Она является членом Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Среди ее общественных достижений: с 2009 по 2020 годы была членом Правления Свердловского отделения СТД; 9 ноября 2020 года избрана председателем Свердловского отделения СТД; входила в Правление Профессиональной гильдии театральных менеджеров России; с 2012 года являлась председателем Совета директоров театров Свердловской области; с 2007 года — член Совета Российского центра Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA).

Награды и признание

За профессиональные достижения и активную гражданскую позицию Учайкина была неоднократно отмечена наградами, среди которых: почетные грамоты главы и администрации города Екатеринбурга, памятная медаль «225 лет Екатеринбургской городской Думе», почетная грамота губернатора Свердловской области, премия имени Великой княгини Елизаветы Федоровны, а также знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.