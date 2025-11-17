Отстраненный пермский мэр рассказал, чем занимается после отставки

Отстраненный от должности решением суда экс-глава Краснокамска Игорь Быкариз после увольнения активно занялся творчеством. Несколько лет назад он увлекся живописью, и сейчас готовки две новых выставки своих картин.

«Был ночной художник. Теперь дневной. Занимаюсь любимым делом — творчеством. Готовлю две новых выставки», — рассказал URA.RU Быкариз. Также, по его словам, сейчас он больше времени проводит с семьей и занимается здоровьем.

В октябре у Игоря Быкариза открылась выставка в Оханской галерее. Экс-мэр занялся рисованием несколько лет назад. Первая выставка его картин прошла весной 2024 года в Краснокамске, потом — в Кудымкаре. Месяц назад по иску прокуратуры его уволили с должности в связи с утратой доверия. Он будет обжаловать это в кассации. У Быкариза и бывшего местного прокурора Михаила Третьякова был давний конфликт.