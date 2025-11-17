Специалисты проведут проверку действий водителя, что даст основания для назначения штрафа перевозчику за нарушения правил посадки и высадки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский водитель рассказал свою версию случившегося с пассажиркой, зажатой дверью. В департаменте транспорта Перми в ответ на запрос URA.RU поделились позицией работника по поводу скандального инцидента.

«При посадке в автобус маршрута №47, женщина оступилась при входе и упала. По информации от перевозчика, водитель не заметил сложившуюся ситуацию из-за яркого солнца и начал движение. О случившемся водителю сообщили пассажиры, после чего автобус был остановлен», — рассказали журналисту агентства в дептрансе.

И добавили, что сейчас специалисты департамента транспорта проводят проверку действий водителя. Это даст основания для назначения штрафа перевозчику за нарушения правил посадки и высадки.

