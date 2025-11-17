В Перми на месяц закрыли участок улицы Окулова
На участке запланированы работы по устройству инженерных сетей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С 15 ноября в Перми временно ограничено движение транспорта на участке улицы Окулова — рядом со строящейся гостиницей. Согласно распоряжению регионального министерства транспорта, ограничения будут действовать почти месяц — с 00:00 15 ноября до 00:00 11 декабря.
«Запрет распространяется на все виды транспортных средств и касается участка улицы Окулова от дома № 4 до дома № 1 по Комсомольскому проспекту. Такие меры приняты в целях безопасности при проведении строительно-монтажных работ, связанных с устройством инженерных сетей. Компания-подрядчик ООО „РСТ“ обязана обеспечить свободный проход пешеходов к объектам, находящимся в зоне проведения работ», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на месте бывшего ВКИУ (улица Окулова, 4) возводится четырехзвездочная гостиница на 198 номеров. В гостинице также будут ресторан, конференц-зал, спа- и фитнес-центр. К началу ноября подрядчик завершил строительство всех пяти этажей здания и перешел к этапу закрытия теплового контура и внутренним работам.
