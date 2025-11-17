В Перми пройдет автопарад Дедов Морозов и Снегурочек
Каждый может подвезти Деда Мороза до детей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Колонна автомобилей в новогоднем убранстве под управлением Дедов Морозов и Снегурочек парадом пройдет по центру Перми. Акцию на 30 ноября запланировал благотворительный фонд «Дедморозим». Принять в ней участи могут все желающие.
«Станьте Дедом Морозом и Снегурочкой и рулите чудесами! Присоединяйтесь 30 ноября к автопараду „Дедморозим“ в поддержку детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Создайте новогоднее настроение и совершите чудо для детей», — предлагают авторы затеи.
Парад стартует ТРК «СпешиLove», далее через Коммунальный мост машины пройдут до улицы Ленина, а по ней до кольца на Локомотивной. Развернувшись, колонна двинется к ЦУМу, потом до Комсомольской площади и обратно по Компросу до Монастырской, после чего вернется к ТРК «СпешиLove». Чтобы стать участником благотворительного шествия, нужно зарегистрироваться и получить все инструкции, а в назначенный день оформить свой автомобиль и нарядиться в праздничный костюм. По желанию, можно сделать пожертвование в фонд. В 2024 году парад собрал более сотни участников.
