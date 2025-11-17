После трех недель работы центральною больницу пермского города покинул главврач

Новый руководитель пока знакомится с коллективом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили кадровые перестановки в Кунгурской центральной районной больнице. Ее новым главным врачом назначен Степан Ронзин. Он приступил к своим обязанностям с 17 ноября.

«Я уже принял дела, уже работаю. Знакомлюсь с коллективом больницы», — рассказал Ронзин порталу Properm.ru.

Известно, что предшественником Ронзина является Сергей Вылегжанин. Он проработал в учреждении всего три недели. Накануне он проводил встречу с населением. На ней заявил о том, что делает все для того, чтобы обеспечить пациентов высоким уровнем оказания медпомощи. Однако для этого приходится немного «ужаться» в расходах, но с сохранением медперсонала.

