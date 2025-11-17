Логотип РИА URA.RU
После трех недель работы центральною больницу пермского города покинул главврач

Пермскую больницу покинул главврач Сергей Вылегжанин, отработав три недели
17 ноября 2025 в 15:20
Новый руководитель пока знакомится с коллективом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили кадровые перестановки в Кунгурской центральной районной больнице. Ее новым главным врачом назначен Степан Ронзин. Он приступил к своим обязанностям с 17 ноября. 

«Я уже принял дела, уже работаю. Знакомлюсь с коллективом больницы», — рассказал Ронзин порталу Properm.ru.

Известно, что предшественником Ронзина является Сергей Вылегжанин. Он проработал в учреждении всего три недели. Накануне он проводил встречу с населением. На ней заявил о том, что делает все для того, чтобы обеспечить пациентов высоким уровнем оказания медпомощи. Однако для этого приходится немного «ужаться» в расходах, но с сохранением медперсонала. 

Степан Ронзин в свою очередь возглавлял республиканский клинический онкологический диспансер имени Примушко в Удмуртии. До этого периода несколько лет трудился в Кемерово. В 2019 году стал главврачом междуреченской городской больницы. До отъезда в Сибирь специалист руководил Кочевской районной больницей. Кроме того, был сопредседателем Пермского регионального отделения Опоры России.

