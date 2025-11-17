Логотип РИА URA.RU
Музей кино откроется в Пермском крае на этой неделе

20 ноября в Пермском крае откроется экспозиция «Музей кино в Губахе»
17 ноября 2025 в 16:01
Кино в Пермском крае уделяется особое внимание

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае на площадке визит-центра города Губаха готова к открытию экспозиция «Музей кино в Губахе». Проект музейного пространства, который анонсировали еще прошлой зимой, начнет работу 20 ноября.

«20 ноября в визит-центре „Губаха“ состоится открытие выставки „Музей кино в Губахе“. Для ее создания коллектив центра проделал большую работу: были собраны кино-артефакты и ценные воспоминания губахинцев, которые стали частью большого кино. Теперь эти истории можно не только услышать, но и увидеть», — сообщает министерство по туризму Пермского края.

В Губахинском округе снимались такие фильмы как «Географ глобус пропил», «Время первых», «Топор», «Сердце Пармы», «Последний богатырь: корень зла», «Чук и Гек» и другие. Туристические компании уже несколько лет организуют для желающих поездки по местам съемок. Музей кино в Губахе анонсировали в феврале 2025 года. Авторы идеи планировали, кроме прочего, собрать в экспозиции фрагменты декораций, костюмы и редкие фотографии со съемочных площадок.

