Музей кино откроется в Пермском крае на этой неделе

Кино в Пермском крае уделяется особое внимание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае на площадке визит-центра города Губаха готова к открытию экспозиция «Музей кино в Губахе». Проект музейного пространства, который анонсировали еще прошлой зимой, начнет работу 20 ноября.

«20 ноября в визит-центре „Губаха“ состоится открытие выставки „Музей кино в Губахе“. Для ее создания коллектив центра проделал большую работу: были собраны кино-артефакты и ценные воспоминания губахинцев, которые стали частью большого кино. Теперь эти истории можно не только услышать, но и увидеть», — сообщает министерство по туризму Пермского края.