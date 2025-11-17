Музей кино откроется в Пермском крае на этой неделе
Кино в Пермском крае уделяется особое внимание
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае на площадке визит-центра города Губаха готова к открытию экспозиция «Музей кино в Губахе». Проект музейного пространства, который анонсировали еще прошлой зимой, начнет работу 20 ноября.
«20 ноября в визит-центре „Губаха“ состоится открытие выставки „Музей кино в Губахе“. Для ее создания коллектив центра проделал большую работу: были собраны кино-артефакты и ценные воспоминания губахинцев, которые стали частью большого кино. Теперь эти истории можно не только услышать, но и увидеть», — сообщает министерство по туризму Пермского края.
В Губахинском округе снимались такие фильмы как «Географ глобус пропил», «Время первых», «Топор», «Сердце Пармы», «Последний богатырь: корень зла», «Чук и Гек» и другие. Туристические компании уже несколько лет организуют для желающих поездки по местам съемок. Музей кино в Губахе анонсировали в феврале 2025 года. Авторы идеи планировали, кроме прочего, собрать в экспозиции фрагменты декораций, костюмы и редкие фотографии со съемочных площадок.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!