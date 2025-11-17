Из-за свалок на заповедных землях Пермского края возбуждены уголовные дела

В 2025 году было зафиксировано свыше 150 случаев нарушения законодательства на особо охраняемых природных территориях Пермского края. Проведенные во всех районах прокурорские проверки выявили незаконные свалки.

«Внесено 52 представления, опротестовано 13 нормативных актов, направлено в суды 6 исков. Кроме того, передано в органы предварительного следствия 3 материала, на основании которых возбуждено 2 уголовных дела», — отчиталась прокуратура Пермского края в telegram-канале.

Также были обнаружены недостатки в работе местных органов самоуправления. В частности, недостаточный контроль за благоустройством территорий и проблемы в разработке соответствующих нормативных актов. А лесопользователи на особо охраняемых природных территориях не выполняли требования, связанные с обустройством и содержанием минерализованных полос, расчисткой просек и обеспечением готовности к ликвидации пожаров. В настоящее время продолжается контроль за устранением выявленных нарушений.