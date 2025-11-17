Павел Миков был отмечен ведомственной наградой судебных приставов «За верность долгу» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Проводить экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Микова в последний путь пришли представители власти и духовенства, общественные деятели, друзья и коллеги покойного. Церемония прощания, на которой присутствовал корреспондент URA.RU, прошла в фойе Культурно-делового центра в понедельник, 17 ноября. Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор ПГНИУ Татьяна Марголина напомнила, что идея создания в регионе центра по защите прав детей принадлежала Микову.

«Павел Владимирович [Миков] если за что-то брался, то делал это с душой. Идею создания в регионе центра защиты прав ребенка он реализовал вдохновенно […]. К своему делу подходил совершенно неформально (что бывает редко), может быть, потому люди стали доверять Павлу на его государственном поприще», — сказала Марголина. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников отметил, что потерял «друга, товарища, светлого и доброго человека». «Он всей душой, искренне стремился помочь каждому, кто был рядом с ним, и кто попал в трудную жизненную ситуацию. Был влюблен в родную землю, был влюблен в людей, которые здесь живут и для которого не существовало никаких границ в благородном деле служения людям», — сказал Половников.

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко подчеркнул, что Миков искренне переживал за судьбу каждого ребенка: «и за обычными текущими делами стремился помочь каждому из них». Соболезнования в связи с уходом экс-омбудсмена, выразил и член Совфеда РФ Вячеслав Вениаминов. В правительственной телеграмме, которая была зачитана на церемонии прощания, он подчеркнул, что «Миков был достойным человеком, защитником прав и интересов граждан и внес неоценимый вклад в формирование правового сознания общества». На гражданской панихиде музыканты исполнили композицию «Либертанго» Астора Пьяццоллы — такова была воля покойного. Павел Миков ушел из жизни в минувший четверг, 13 ноября. Ему было 49 лет.

