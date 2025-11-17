Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Водитель пермского автобуса зажал пассажирку дверьми и прокатил несколько метров

Водитель пермского автобуса №47 не закрыл двери и протащил пассажирку
17 ноября 2025 в 14:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель не реагировал на требования пассажиров открыть двери

Водитель не реагировал на требования пассажиров открыть двери

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В общественном транспорте Перми 17 ноября разгорелся новый скандал. В сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент с пассажиркой и водителем автобуса № 47. 

«Водитель прижал дверьми женщину и продолжил движение на несколько метров. Инцидент произошел возле остановки „Гознак“», — пишет паблик «ЧП Пермь». 

Согласно информации в посте, водитель не реагировал на требования пассажиров открыть двери. Он сделал это лишь на Баумана. URA.RU направило запрос в дептранс Перми. Там пояснили, что пока информацией об инциденте они не располагают, поскольку для этого нужно выяснить госномер автобуса. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал