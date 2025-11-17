Водитель пермского автобуса зажал пассажирку дверьми и прокатил несколько метров
Водитель не реагировал на требования пассажиров открыть двери
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В общественном транспорте Перми 17 ноября разгорелся новый скандал. В сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент с пассажиркой и водителем автобуса № 47.
«Водитель прижал дверьми женщину и продолжил движение на несколько метров. Инцидент произошел возле остановки „Гознак“», — пишет паблик «ЧП Пермь».
Согласно информации в посте, водитель не реагировал на требования пассажиров открыть двери. Он сделал это лишь на Баумана. URA.RU направило запрос в дептранс Перми. Там пояснили, что пока информацией об инциденте они не располагают, поскольку для этого нужно выяснить госномер автобуса.
