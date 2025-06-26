26 июня 2025

На скандальном рыбокомбинате правительства ХМАО прошли обыски. Инсайд

На Ханты-Мансийский рыбокомбинат нагрянула полиция после жалоб на просрочку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбокомбинат Ханты-Мансийска пережил Великую Отечественную войну, но столкнулся с трудностями в 2025-м
Рыбокомбинат Ханты-Мансийска пережил Великую Отечественную войну, но столкнулся с трудностями в 2025-м Фото:

На Ханты-Мансийский рыбокомбинат нагрянули силовики с обысками. Источник URA.RU называет поводом для выемки документов стали коллективные жалобы сотрудников на руководство, скрывавшее просроченную продукцию.

«Вскрылась просрочка как закупленной рыбы, так и готовой продукции. Кроме того, есть претензии к директору Алексею Федяеву, которого коллектив уже обвинял в насаждении на комбинате кумовства. Всего на складах хранится 53 тонны испорченной рыбы, а сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 10 млн рублей. На предприятии на прошлой неделе завершилась проверка, и в годовом отчете, по данным аудиторов, тоже не сошлись концы с концами», — сообщает инсайдер.

Приближенные к директору вышли на связь с редакцией URA.RU. В беседе с журналистом они принялись винить в сложившемся положении дел авторов коллективной жалобы и бухгалтерию. По словам заступников, Федяева якобы оклеветали. Но в ответ на просьбу предоставить подтверждающие документы собеседник агентства ничего не прислал.

Источник информагентства в политическом истеблишменте пояснил, что Федяев заявил о намерении решить проблему, реализовав просрочку как корм для животных. «Однако это не отобьет даже затрат на закупку», — поясняет инсайдер. Он также подтвердил проведение обысков — по его словам, департамент имущества обратился в полицию.

Источник в силовых структурах также отметил, что полиция действительно работала на предприятии. Комментарий пресс-службы УМВД по ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU писало о других проблемах на рыбокомбинате: руководитель трудоустроил своим замом зятя, а сестра совмещала должности секретаря и кадровика. Аппарата губернатора ХМАО проверяет бюджетные затраты на изготовление коллагена, который по документам якобы производится на АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», но его даже нет в прайс-листах готовой продукции предприятия.

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На Ханты-Мансийский рыбокомбинат нагрянули силовики с обысками. Источник URA.RU называет поводом для выемки документов стали коллективные жалобы сотрудников на руководство, скрывавшее просроченную продукцию. «Вскрылась просрочка как закупленной рыбы, так и готовой продукции. Кроме того, есть претензии к директору Алексею Федяеву, которого коллектив уже обвинял в насаждении на комбинате кумовства. Всего на складах хранится 53 тонны испорченной рыбы, а сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 10 млн рублей. На предприятии на прошлой неделе завершилась проверка, и в годовом отчете, по данным аудиторов, тоже не сошлись концы с концами», — сообщает инсайдер. Приближенные к директору вышли на связь с редакцией URA.RU. В беседе с журналистом они принялись винить в сложившемся положении дел авторов коллективной жалобы и бухгалтерию. По словам заступников, Федяева якобы оклеветали. Но в ответ на просьбу предоставить подтверждающие документы собеседник агентства ничего не прислал. Источник информагентства в политическом истеблишменте пояснил, что Федяев заявил о намерении решить проблему, реализовав просрочку как корм для животных. «Однако это не отобьет даже затрат на закупку», — поясняет инсайдер. Он также подтвердил проведение обысков — по его словам, департамент имущества обратился в полицию. Источник в силовых структурах также отметил, что полиция действительно работала на предприятии. Комментарий пресс-службы УМВД по ХМАО ожидается. Ранее URA.RU писало о других проблемах на рыбокомбинате: руководитель трудоустроил своим замом зятя, а сестра совмещала должности секретаря и кадровика. Аппарата губернатора ХМАО проверяет бюджетные затраты на изготовление коллагена, который по документам якобы производится на АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», но его даже нет в прайс-листах готовой продукции предприятия.
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