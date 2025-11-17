На Ямале вводят новую систему оплаты труда для педагогов с 2026 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января 2026 года все образовательные организации Ямало-Ненецкого автономного округа перейдут на новую систему оплаты труда педагогов, основанную на принципе «ученик-час». Пилотный проект уже запущен в Губкинском. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышевская в ходе пресс-конференции.

«Мы переходим на ученика-час. Для нас важен каждый ребенок. Учитель будет получать зарплату именно за то количество детей, которые он обучает», — заявила Зоя Чернышевская, поясняя нововведения.

В новой системе вводятся доплаты за работу в инклюзивных классах и классах с детьми с ОВЗ, а также коэффициенты сложности предмета вместо отдельной оплаты за проверку тетрадей. Сохраняются северные коэффициенты и выплаты за классное руководство. Фонд оплаты труда остается в полном объеме в образовательных организациях, а высвобождаемые средства направляются на стимулирующие выплаты по результатам работы с учениками.