Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Ямальская спортсменка выиграла мировое первенство по прыжкам на батуте. Видео

17 ноября 2025 в 13:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямальская спортсменка Евгения Захарова стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

Ямальская спортсменка Евгения Захарова стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юная спортсменка из Нового Уренгоя (ЯНАО) Евгения Захарова завоевала золотую медаль в прыжках на батуте на первенстве мира среди юниоров в испанской Памплоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

Евгения Захарова

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

«Среди девушек от 15 до 16 лет Евгения стала первой в дисциплине „двойной минитрамп“.  Ее результат 25,800 баллов», — уточняется в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 980 юных спортсменов из 46 стран мира. Евгения Захарова тренируется в спортивной школе «Арктика» под руководством тренера Гулюси Чубаковой. Победа ямальской спортсменки стала единственным золотом сборной России в этой дисциплине на мировом первенстве.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал