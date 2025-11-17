Ямальская спортсменка выиграла мировое первенство по прыжкам на батуте. Видео
Ямальская спортсменка Евгения Захарова стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Юная спортсменка из Нового Уренгоя (ЯНАО) Евгения Захарова завоевала золотую медаль в прыжках на батуте на первенстве мира среди юниоров в испанской Памплоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Евгения Захарова
Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»
«Среди девушек от 15 до 16 лет Евгения стала первой в дисциплине „двойной минитрамп“. Ее результат 25,800 баллов», — уточняется в сообщении.
В соревнованиях приняли участие 980 юных спортсменов из 46 стран мира. Евгения Захарова тренируется в спортивной школе «Арктика» под руководством тренера Гулюси Чубаковой. Победа ямальской спортсменки стала единственным золотом сборной России в этой дисциплине на мировом первенстве.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!