В ЯНАО не могут снести опасное здание «Почты России»

В Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) прокурор требовал обязать «Почту России» и районную администрацию демонтировать старое здание, которое может обрушиться в любой момент. Оно изношено на 76%. Суд отказал надзорным органам в рассмотрении иска, потому как посчитал недоказанным круг лиц, которым угрожает опасность. Это решение отменила апелляция, следует из документации окружного суда.

Как сообщается в апелляционном определении суда ЯНАО, прокурор Пуровского района требовал снести опасное здание в Тарко-Сале, принадлежащее АО «Почта России». «Дом имеет степень износа 76 % и может обрушиться, что создает опасность для граждан», — отмечается в иске прокурора.

Пуровский районный суд сначала оставил исковое заявление без движения, а затем вернул его прокурору. По мнению судьи, прокурор не доказал, что право неопределенного круга лиц может быть восстановлено, если старый дом снесут.

"Прокурор не указал, почему именно право неопределенного круга лиц может быть восстановлено только сносом строения", — так мотивировал суд свое решение.

В апелляционной жалобе прокурор настаивал, что здание почты аварийное и может обрушиться в любой момент. Даже находиться рядом с ним опасно для жизни людей. Снос здания — это единственный способ защитить права неопределенного круга лиц.

Апелляционный суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что районный суд неправильно применил нормы процессуального права. В материалах дела есть техническое заключение, которое подтверждает нецелесообразность и невозможность восстановления здания. Также представлены доказательства бездействия ответчиков, которые не устранили опасность. Иск прокурора снова направили в Пуровский районный суд для рассмотрения.