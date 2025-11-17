В Салехарде обсудят будущее молодежной политики

Специалисты молодежной политики соберутся на Ямале на конференцию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде с 24 по 27 ноября пройдет межрегиональная конференция «Ямолод.конф [регионы]», которая соберет 150 специалистов сферы молодежной политики из разных регионов России. Мероприятие пройдет в арт-резиденции «Полярис», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Мы, в частности, представим ямальский опыт создания межведомственной модели „Школа Ямолод“, объединяющей воспитание и развитие профессиональных навыков. Участники получат готовые решения для интеграции в свои региональные системы», — заявил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.