В Салехарде обсудят будущее молодежной политики
Специалисты молодежной политики соберутся на Ямале на конференцию
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Салехарде с 24 по 27 ноября пройдет межрегиональная конференция «Ямолод.конф [регионы]», которая соберет 150 специалистов сферы молодежной политики из разных регионов России. Мероприятие пройдет в арт-резиденции «Полярис», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Мы, в частности, представим ямальский опыт создания межведомственной модели „Школа Ямолод“, объединяющей воспитание и развитие профессиональных навыков. Участники получат готовые решения для интеграции в свои региональные системы», — заявил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.
Конференция включает три направления: «Управление», «Люди» и «Технологии и ресурсы». Участники разработают рекомендации по развитию воспитательной работы до 2030 года и посетят культурные объекты Салехарда и Горнокнязевска. Организатором выступает круглогодичный молодежный образовательный центр «Ямолод» при поддержке Росмолодежи.
