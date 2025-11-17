ЯНАО поднялся с 60-го места и вошел в пятерку лучших по итогам ВсОШ

ЯНАО вошел в пятерку лучших регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников, поднявшись с 60-го места. Итоги года в сфере образования и планы на 2026-й представила директор окружного департамента образования Зоя Чернышева на пресс-конференции.

«Впервые за пять лет округ вошел в пятерку лучших регионов России. Финалисты привезли с заключительного этапа ВсОШ 24 награды: 11 дипломов победителей и 13 — призеров», — сообщила Зоя Чернышева.

В 2026 году в регионе внедрят матричную систему образования по шести профилям, откроют полигон спецтехники в Новом Уренгое и общежитие на 400 мест. Будет продолжена программа «Учитель Ямала» с 68 грантами до 1,5 миллионов рублей. Во все образовательные организации поступит новая система оплаты труда, а при приеме на работу введут принцип «двух ключей» с обязательной диагностикой компетенций.