Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

ЯНАО поднялся с 60-го места и вошел в пятерку лучших по итогам ВсОШ

Ямал вошел в пятерку лучших регионов России по итогам Всероссийской олимпиады
17 ноября 2025 в 14:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямальские школьники завоевали 24 награды на Всероссийской олимпиаде

Ямальские школьники завоевали 24 награды на Всероссийской олимпиаде

Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО вошел в пятерку лучших регионов России по результатам Всероссийской олимпиады школьников, поднявшись с 60-го места. Итоги года в сфере образования и планы на 2026-й представила директор окружного департамента образования Зоя Чернышева на пресс-конференции.

«Впервые за пять лет округ вошел в пятерку лучших регионов России. Финалисты привезли с заключительного этапа ВсОШ 24 награды: 11 дипломов победителей и 13 — призеров», — сообщила Зоя Чернышева.

В 2026 году в регионе внедрят матричную систему образования по шести профилям, откроют полигон спецтехники в Новом Уренгое и общежитие на 400 мест. Будет продолжена программа «Учитель Ямала» с 68 грантами до 1,5 миллионов рублей. Во все образовательные организации поступит новая система оплаты труда, а при приеме на работу введут принцип «двух ключей» с обязательной диагностикой компетенций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал