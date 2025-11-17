В ЯНАО рассмотрят изменение сроков выдачи подарочных наборов «Ямальской маме»

Будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты окружного департамента здравоохранения рассматривают вопрос об изменении порядка выдачи подарочных наборов «Ямальской маме». Так, будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели в медицинских организациях округа, где они встали на учет по беременности и родам, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«При переводе в родовой блок каждой женщине выдается индивидуальный одноразовый комплект. Сейчас мы рассматриваем вопрос о выдаче комплекта с 30 недели в женских консультациях. Также хотим внести полезные изменения: подарок будет выдаваться женщинам там, где они стоят на учете по беременности. Если роженица не встала на учет, то подарок ей выдадут при поступлении на роды», — уточнили в пресс-службе.