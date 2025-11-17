Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ЯНАО рассмотрят изменение сроков выдачи подарочных наборов «Ямальской маме»

17 ноября 2025 в 16:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели

Будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты окружного департамента здравоохранения рассматривают вопрос об изменении порядка выдачи подарочных наборов «Ямальской маме». Так, будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели в медицинских организациях округа, где они встали на учет по беременности и родам, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«При переводе в родовой блок каждой женщине выдается индивидуальный одноразовый комплект. Сейчас мы рассматриваем вопрос о выдаче комплекта с 30 недели в женских консультациях. Также хотим внести полезные изменения: подарок будет выдаваться женщинам там, где они стоят на учете по беременности. Если роженица не встала на учет, то подарок ей выдадут при поступлении на роды», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в подарочном комплекте предусмотрены две многоразовые сорочки и вафельный халат. Их можно использовать в послеродовом отделении. Стерильность халатов и многоразовых сорочек СанПиН не нормируется. Однако сорочки необходимо менять раз в сутки, о чем врачи и медсестры всегда предупреждают пациенток.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал