В ЯНАО рассмотрят изменение сроков выдачи подарочных наборов «Ямальской маме»
Будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Специалисты окружного департамента здравоохранения рассматривают вопрос об изменении порядка выдачи подарочных наборов «Ямальской маме». Так, будущим роженицам начнут выдавать комплекты с 30 недели в медицинских организациях округа, где они встали на учет по беременности и родам, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
«При переводе в родовой блок каждой женщине выдается индивидуальный одноразовый комплект. Сейчас мы рассматриваем вопрос о выдаче комплекта с 30 недели в женских консультациях. Также хотим внести полезные изменения: подарок будет выдаваться женщинам там, где они стоят на учете по беременности. Если роженица не встала на учет, то подарок ей выдадут при поступлении на роды», — уточнили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что в подарочном комплекте предусмотрены две многоразовые сорочки и вафельный халат. Их можно использовать в послеродовом отделении. Стерильность халатов и многоразовых сорочек СанПиН не нормируется. Однако сорочки необходимо менять раз в сутки, о чем врачи и медсестры всегда предупреждают пациенток.
