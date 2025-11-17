Депфинансов ЯНАО назвал банки для размещения гособлигаций в 2025 году
Облигации Ямала могут приобрести как физические, так и юридические лица
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальские власти определились с размещением облигационных займов в 2025 году для поддержания окружной казны. Госконтракт может быть заключен с четырьмя кредитными организациями. Перечень опубликовал окружной департамент финансов. Не исключено, что объем выпускаемых бумаг к концу года достигнет 18 млрд рублей.
Как следует из приказа ведомства, в ЯНАО подвели итоги отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций в 2025 году. Таким образом, заключение государственного контракта возможно с АО «Газпромбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Брокерская компания „Регион“.
Ранее сообщалось, что к 2027 году финансисты намерены поддержать бюджет ЯНАО облигационным займом на 27 млрд рублей. Уже в 2025 году предельный объем выпускаемых ценных бумаг в регионе может достигнуть 18 млрд рублей.
В 2025 году размеры заимствований не должны превышать 26,4 млрд рублей (вместо утвержденных 21 млрд рублей), а в 2027-м — 27,4 млрд рублей (вместо 22 млрд рублей). Необходимость займа объясняется охлаждением рынка в связи с санкциями и ожидаемым дефицитом ямальской казны. Долговые обязательства региона тоже будут расти.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!