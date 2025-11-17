На Ямале набирает популярность обучение в туристических отраслях

Все больше выпускников школ выбирают в колледжах ЯНАО туристические профессии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале выпускники школ все чаще предпочитают идти учиться на туристические отрасли в колледжах. Об этом рассказала директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева.

«В последнее время стала набирать популярность туристическая отрасль, потому что Ямал становится очень привлекательным для туристов», — отметила на прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» Чернышева. Наиболее популярным конкурсным направлением в туристической сфере ЯНАО для студентов колледжа стал гостиничный бизнес.

Директор департамента подчеркнула, что в ямальских колледжах высокий конкурс. Помимо основного направления ТЭК (топливно-энергетический комплекс), приоритетными и востребованными остаются отрасли, связанные с образованием, здравоохранением, электромонтажом.

