На Ямале набирает популярность обучение в туристических отраслях
Все больше выпускников школ выбирают в колледжах ЯНАО туристические профессии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На Ямале выпускники школ все чаще предпочитают идти учиться на туристические отрасли в колледжах. Об этом рассказала директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева.
«В последнее время стала набирать популярность туристическая отрасль, потому что Ямал становится очень привлекательным для туристов», — отметила на прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте» Чернышева. Наиболее популярным конкурсным направлением в туристической сфере ЯНАО для студентов колледжа стал гостиничный бизнес.
Директор департамента подчеркнула, что в ямальских колледжах высокий конкурс. Помимо основного направления ТЭК (топливно-энергетический комплекс), приоритетными и востребованными остаются отрасли, связанные с образованием, здравоохранением, электромонтажом.
Ранее URA.RU сообщало, что с января 2026 года все образовательные организации ЯНАО перейдут на новую систему оплаты труда педагогов. Будет воплощен принцип работы «ученик-час». Учитель будет получать зарплату именно за то количество детей, которых он обучает.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!