Дмитрий Артюхов вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов УрФО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял третье место в медиарейтинге глав регионов Уральского федерального округа по итогам октября 2025 года. Такое исследование представила аналитическая компания «Медиалогия».

«Медиаактивность Артюхова в октябре была отмечена высоким уровнем качественных упоминаний, что обеспечило ему стабильную позицию в тройке лидеров УрФО с МедиаИндексом в 44 775,4 пункта», — свидетельствуют данные исследования.

Высокий рейтинг обусловлен рабочими встречами на федеральном уровне, включая встречу с президентом России Владимиром Путиным, выступлением на Российской энергетической неделе и визитом в Донецкую Народную Республику. Также медиарезонанс получили инспекционные поездки главы региона по стройплощадкам Салехарда и рабочие визиты в Харп и Лабытнанги. Рейтинг рассчитывается на основе анализа 106 тысяч источников с учетом качественных параметров упоминаний.