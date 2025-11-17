Председатель окружного суда ЯНАО передумал уходить в отставку
Алексей Пиюк по-прежнему будет руководить окружным судом Ямала
Фото: Илья Московец © URA.RU
Председатель суда ЯНАО Алексей Пиюк отозвал свое заявление о выходе в почетную отставку. На пенсию судья собирался с 11 августа 2025 года, сообщает высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС).
Члены ВККС рассмотрят заявление председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа Алексея Пиюка о прекращении его полномочий судьи с 11 августа 2025 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Как следует из повестки органа судейского сообщества, заседание коллегии в Москве должно состояться 25 ноября 2025 года.
По данным источников URA.RU, Алексей Пиюк отозвал это заявление. Указом президента РФ от 14 ноября председатель окружного суда назначен на второй срок полномочий и продолжит выполнять свои обязанности.
Алексей Пиюк был назначен президентом на должность председателя Суда ЯНАО в августе 2019 года. Ранее он трудился в ХМАО в должности главы Мегионского городского суда. В мае 2024 года судьи округа под руководством Пиюка избрали новый состав органов судейского сообщества — Совета судей и квалифколлегии.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!