Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Председатель окружного суда ЯНАО передумал уходить в отставку

17 ноября 2025 в 15:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Алексей Пиюк по-прежнему будет руководить окружным судом Ямала

Алексей Пиюк по-прежнему будет руководить окружным судом Ямала

Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель суда ЯНАО Алексей Пиюк отозвал свое заявление о выходе в почетную отставку. На пенсию судья собирался с 11 августа 2025 года, сообщает высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС).

Члены ВККС рассмотрят заявление председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа Алексея Пиюка о прекращении его полномочий судьи с 11 августа 2025 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Как следует из повестки органа судейского сообщества, заседание коллегии в Москве должно состояться 25 ноября 2025 года.

По данным источников URA.RU, Алексей Пиюк отозвал это заявление. Указом президента РФ от 14 ноября председатель окружного суда назначен на второй срок полномочий и продолжит выполнять свои обязанности.

Продолжение после рекламы

Алексей Пиюк был назначен президентом на должность председателя Суда ЯНАО в августе 2019 года. Ранее он трудился в ХМАО в должности главы Мегионского городского суда. В мае 2024 года судьи округа под руководством Пиюка избрали новый состав органов судейского сообщества — Совета судей и квалифколлегии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал