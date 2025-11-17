Жители ЯНАО просят изменить сроки выдачи наборов «Ямальской маме»

Ямальцы просят выдавать наборы «Ямальской маме» до родов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО недовольны, что подарочные наборы «Ямальской маме» выдают после родов. По мнению ямальцев, такие наборы в целях гигиены уместно выдавать до начала родов.

«Почему выдают набор для рожениц после родов? Ведь для того, чтобы его применить в роддоме нужно постирать в первую очередь. А так смысл в нем теряется», — написал Андрей в telegram-канале «Нур-чат».

Еще одна жительница Ямала отметила, что выдавать наборы необходимо заранее, чтобы понимать, чего из вещей не хватает. «Спасибо за наборы, которые сейчас предоставляются мамам в роддоме! Есть небольшое предложение: выдавать данный набор не в роддоме непосредственно, а хотя бы немного заранее, чтобы у роженицы было понимание — нужно что-то докупать, или всего достаточно!», — объяснила Ксения Шкильная.

Продолжение после рекламы

Агентство направило запрос в окружной департамент здравоохранения. На момент публикации ответ не поступил.