В ямальских городах создали 22 новых мурала в рамках фестиваля уличного дизайна
https://ps.ura.news/photo/933919/raw
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале подвели итоги пятого фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL, в рамках которого художники из разных городов России создали 22 мурала на фасадах домов в восьми городах округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«В номинации „Родной Ямал“ победу одержала команда художников „Graffiti Russia“, в номинации „Семья“ лучшим стал мурал в Муравленко, а в специальной номинации „Год героев“ победила работа на фасаде дома в Салехарде», — уточняется в сообщении.
За пять лет существования фестиваля в округе создано 94 художественных объекта площадью до 250 квадратных метров каждый. В 2026 году к традиционным номинациям добавится «Год здоровья». Все желающие могут ознакомиться с условиями конкурса на специально созданном сайте.
Победитель в номинации «Год героев».
Фото: Илья Демченко https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/v-okruge-podveli-itogi-festivalya-ulichnogo-iskusstva/
