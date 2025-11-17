Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ямальских городах создали 22 новых мурала в рамках фестиваля уличного дизайна

В ЯНАО определены победители фестиваля уличного искусства
17 ноября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
https://ps.ura.news/photo/933919/raw

https://ps.ura.news/photo/933919/raw

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале подвели итоги пятого фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL, в рамках которого художники из разных городов России создали 22 мурала на фасадах домов в восьми городах округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В номинации „Родной Ямал“ победу одержала команда художников „Graffiti Russia“, в номинации „Семья“ лучшим стал мурал в Муравленко, а в специальной номинации „Год героев“ победила работа на фасаде дома в Салехарде», — уточняется в сообщении.

За пять лет существования фестиваля в округе создано 94 художественных объекта площадью до 250 квадратных метров каждый. В 2026 году к традиционным номинациям добавится «Год здоровья». Все желающие могут ознакомиться с условиями конкурса на специально созданном сайте.

Продолжение после рекламы

Победитель в номинации «Год героев».

Фото: Илья Демченко https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/v-okruge-podveli-itogi-festivalya-ulichnogo-iskusstva/

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал