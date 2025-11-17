В ямальских городах создали 22 новых мурала в рамках фестиваля уличного дизайна

https://ps.ura.news/photo/933919/raw Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале подвели итоги пятого фестиваля уличного дизайна YAM(ural)AL, в рамках которого художники из разных городов России создали 22 мурала на фасадах домов в восьми городах округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В номинации „Родной Ямал“ победу одержала команда художников „Graffiti Russia“, в номинации „Семья“ лучшим стал мурал в Муравленко, а в специальной номинации „Год героев“ победила работа на фасаде дома в Салехарде», — уточняется в сообщении.

За пять лет существования фестиваля в округе создано 94 художественных объекта площадью до 250 квадратных метров каждый. В 2026 году к традиционным номинациям добавится «Год здоровья». Все желающие могут ознакомиться с условиями конкурса на специально созданном сайте.

