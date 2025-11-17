Вахтовик в Губкинском купил удостоверение тракториста через интернет
В ЯНАО водителя погрузчика поймали с поддельным удостоверением
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Губкинском (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора выявили факт использования поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Водитель погрузчика, прибывший в город на вахту, предъявил документ с явными признаками фальсификации. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ЯНАО.
«Сотрудники Гостехнадзора, проверив документ по информационным базам, установили, что такое удостоверение никогда не выдавалось. Водитель признался, что не проходил обучение и приобрел поддельное удостоверение через интернет», — сообщили в правоохранительных органах.
Отделением дознания ОМВД России «Губкинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Задержанным оказался уроженец Кировской области 1981 года рождения, который был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
