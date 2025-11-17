Вахтовик в Губкинском купил удостоверение тракториста через интернет

В ЯНАО водителя погрузчика поймали с поддельным удостоверением Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора выявили факт использования поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Водитель погрузчика, прибывший в город на вахту, предъявил документ с явными признаками фальсификации. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ЯНАО.

«Сотрудники Гостехнадзора, проверив документ по информационным базам, установили, что такое удостоверение никогда не выдавалось. Водитель признался, что не проходил обучение и приобрел поддельное удостоверение через интернет», — сообщили в правоохранительных органах.