Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Вахтовик в Губкинском купил удостоверение тракториста через интернет

В ЯНАО возбудили уголовное дело за подделку удостоверения тракториста
17 ноября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ЯНАО водителя погрузчика поймали с поддельным удостоверением

В ЯНАО водителя погрузчика поймали с поддельным удостоверением

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции и Гостехнадзора выявили факт использования поддельного удостоверения тракториста-машиниста. Водитель погрузчика, прибывший в город на вахту, предъявил документ с явными признаками фальсификации. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ЯНАО.  

«Сотрудники Гостехнадзора, проверив документ по информационным базам, установили, что такое удостоверение никогда не выдавалось. Водитель признался, что не проходил обучение и приобрел поддельное удостоверение через интернет», — сообщили в правоохранительных органах.

Отделением дознания ОМВД России «Губкинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Задержанным оказался уроженец Кировской области 1981 года рождения, который был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал