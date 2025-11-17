Ямальский чиновник пошутила о запуске школьного приложения Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева пообещала пешком дойти до Москвы, если до конца недели в округе не заработает мобильное приложение «Моя школа». Свое заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции.

«Я за свои слова отвечаю. Если приложение не заработает, пешком до Москвы дойду», — пошутила Зоя Чернышева, комментируя ситуацию с техническими работами платформы.

При этом глава депобраза заверила, что буквально через несколько дней все технические неполадки будут устранены. Заявление было сделано в юмористической форме для демонстрации уверенности в скорейшем запуске приложения, которое должно упростить доступ к образовательным сервисам для ямальских школьников и родителей.

