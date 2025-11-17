Логотип РИА URA.RU
Глава депобраза ЯНАО пообещала пешком дойти до Москвы в случае сбоя приложения. Видео

Директор депобраза ЯНАО ответила на вопросы о работе приложения «Моя школа»
17 ноября 2025 в 17:11
Ямальский чиновник пошутила о запуске школьного приложения

Ямальский чиновник пошутила о запуске школьного приложения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор департамента образования ЯНАО Зоя Чернышева пообещала пешком дойти до Москвы, если до конца недели в округе не заработает мобильное приложение «Моя школа». Свое заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции.

«Я за свои слова отвечаю. Если приложение не заработает, пешком до Москвы дойду», — пошутила Зоя Чернышева, комментируя ситуацию с техническими работами платформы.

При этом глава депобраза заверила, что буквально через несколько дней все технические неполадки будут устранены. Заявление было сделано в юмористической форме для демонстрации уверенности в скорейшем запуске приложения, которое должно упростить доступ к образовательным сервисам для ямальских школьников и родителей.  

Ранее, URA.RU сообщало, что с первого января 2026 года все образовательные организации ЯНАО перейдут на новую систему оплаты труда педагогов, основанную на принципе «ученик-час». Пилотный проект уже запущен в Губкинском.

