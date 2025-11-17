Свердловскому экс-депутату смягчили наказание по делу о вырубке леса
Василий Роскош не считает себя виновным
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Свердловский областной суд смягчил приговор экс-депутату, предпринимателю Василию Роскошу, которого осудили за незаконную рубку и перевозку дерева. Информация появилась в картотеке инстанции.
По версии следствия, с 3 по 31 января 2021 года Роскош незаконно вырубил лес на 8,6 млн рублей. Еще месяц у него ушел на перевозку древесины. Василий вину не признал.
Суд в Серове назначил ему в совокупности два года лишения свободы условно. Облсуд смягчил наказание до года и девяти месяцев. В бюджет РФ с Роскоша взыскали 8,6 млн.
В 2017 году Роскош лишился мандата депутата Гаринского городского округа. На этом настояла прокуратура. Поводом стало то, что Василий не представил сведения о доходах.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!