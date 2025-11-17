Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости Екатеринбурга

Стоимость квадратного метра в новостройках за последний год повысилась на 8% Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Екатеринбург попал в топ-3 городов России по темпам строительства — уральская столица обогнала Санкт-Петербург и уступает только Москве и Краснодару. Так, с 2020 года в Екатеринбурге прирост объема жилья составил 90%, в то время как общероссийский находится на уровне 23%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». По данным экспертов, за последние полгода в уральской столице также начался рост количества сделок.

«Первичный рынок жилья Екатеринбурга демонстрирует восстановление спроса во втором полугодии 2025-го, хотя совокупные продажи за 10 месяцев еще отстают от значений прошлого года. Причина в высокой базе, которую обеспечила действовавшая до июля 2024-го массовая программа льготной ипотеки, а также в повышении ставки рефинансирования ЦБ РФ. Тренд последних месяцев — рост продаж на фоне снижения ставки, большей доступности ипотечных программ на рыночных условиях, а также информации об изменениях в условиях семейной ипотеки», — рассказала руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

При этом стоимость квадратного метра в новостройках за последний год повысилась на 8% — сейчас в среднем она составляет 165 тысяч рублей. Так, покупка студии обойдется около 4,75 млн рублей, а «трешки» — 12,5 млн. Основным способом приобретения первичного жилья остается ипотека, на которую по итогам октября приходится 67% от всех сделок.

Продолжение после рекламы