Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости Екатеринбурга
Стоимость квадратного метра в новостройках за последний год повысилась на 8%
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Екатеринбург попал в топ-3 городов России по темпам строительства — уральская столица обогнала Санкт-Петербург и уступает только Москве и Краснодару. Так, с 2020 года в Екатеринбурге прирост объема жилья составил 90%, в то время как общероссийский находится на уровне 23%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». По данным экспертов, за последние полгода в уральской столице также начался рост количества сделок.
«Первичный рынок жилья Екатеринбурга демонстрирует восстановление спроса во втором полугодии 2025-го, хотя совокупные продажи за 10 месяцев еще отстают от значений прошлого года. Причина в высокой базе, которую обеспечила действовавшая до июля 2024-го массовая программа льготной ипотеки, а также в повышении ставки рефинансирования ЦБ РФ. Тренд последних месяцев — рост продаж на фоне снижения ставки, большей доступности ипотечных программ на рыночных условиях, а также информации об изменениях в условиях семейной ипотеки», — рассказала руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.
При этом стоимость квадратного метра в новостройках за последний год повысилась на 8% — сейчас в среднем она составляет 165 тысяч рублей. Так, покупка студии обойдется около 4,75 млн рублей, а «трешки» — 12,5 млн. Основным способом приобретения первичного жилья остается ипотека, на которую по итогам октября приходится 67% от всех сделок.
В свою очередь на вторичном рынке Екатеринбурга общее количество предложений сократилось на 2%, а часть объемов перетекла в долгосрочную аренду. Все большую популярность получают слоты так называемой «новой вторички» — жилье в домах 2021-2024 годов постройки. Такие предложения чаще всего на 8,5% дешевле квартир в новостройках. При этом средняя цена «вторички» в Екатеринбурге составляет 6,5 млн рублей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!