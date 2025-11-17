Автомобили увезли на штрафстоянку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга 17 ноября сотрудники мэрии в ходе совместного рейда с Госавтоинспекцией эвакуировали 12 машин нарушителей парковки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

«Эвакуаторы работали на участках улиц Хрустальногорской, Кичигина и Академика Парина. Автомобили были припаркованы на проезжей части у жилых домов под знаком „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“» — подчеркнули там.

Владельцы эвакуированных автомобилей заплатят штраф в 2,25 тысячи рублей и оплатят эвакуацию с хранением машин на штрафстоянке. По словам специалистов, подобные рейды проходят ежедневно.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга