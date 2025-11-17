В одном из районов Екатеринбурга массово эвакуировали машины. Фото
Автомобили увезли на штрафстоянку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Академическом районе Екатеринбурга 17 ноября сотрудники мэрии в ходе совместного рейда с Госавтоинспекцией эвакуировали 12 машин нарушителей парковки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
«Эвакуаторы работали на участках улиц Хрустальногорской, Кичигина и Академика Парина. Автомобили были припаркованы на проезжей части у жилых домов под знаком „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“» — подчеркнули там.
Владельцы эвакуированных автомобилей заплатят штраф в 2,25 тысячи рублей и оплатят эвакуацию с хранением машин на штрафстоянке. По словам специалистов, подобные рейды проходят ежедневно.
