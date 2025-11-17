«Уральские авиалинии» привезли бойцов СВО на хоккейный турнир (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Санкт-Петербург свердловскую сборную — команду ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и военнослужащих «Спортивного клуба армии Центрального военного округа». Спортсмены прилетели на рейсе U6-623 из Екатеринбурга для участия в региональном отборочном турнире «Стальной хоккейной лиги», где одолели всех соперников.

«Экипаж на борту тепло поприветствовал команду, а пассажиры встретили их бурными аплодисментами», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Турнир прошел с 14 по 16 ноября.

Участники турнира боролись за право представлять регион на следующих этапах соревнований. Победителем турнира стал хоккейный клуб «СКА ЦВО» (Екатеринбург). Стальная хоккейная лига дает ветеранам возможность не только проявить свои спортивные навыки, но и адаптироваться к гражданской жизни через участие в командных мероприятиях.

