Тротуар удалось расширить за счет размеров улично-дорожной сети (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска сделали полноценную пешеходную зону по улице Барбюса от Дзержинского до Агалакова. Довольные жители прислали главе города Алексею Лошкину видео, на котором поделились впечатлениями от нового тротуара.

«По улице Барбюса на участке от Дзержинского до Агалакова появилась полноценная пешеходная зона. А на днях я получил фото и видео от одной из подписчиц с впечатлениями от нового тротуара», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

К главе города прошлой зимой через соцсети обратились жители Ленинского района. Они пожаловались на проблемный тротуар, который при уборке дорог зимой засыпало снегом. Людям приходилось идти прямо по проезжей части, рискуя жизнью и здоровьем.

Продолжение после рекламы

Тротуар уже обустроен, хотя это удалось не сразу. В процессе пришлось ликвидировать незаконную стоянку, которая мешала комплексному благоустройству, добавил Лошкин. «Теперь, на пороге новой зимы, популярный у ленинцев пешеходный маршрут стал комфортным и безопасным. И спасибо, что даете такую обратную связь», — отметил глава Челябинска.

Жительница города, приславшая видео, в свою очередь поблагодарила за новый тротуар. «Теперь можно не бояться, что дорогу завалит снегом. И не боятся за детей», — добавил женщина.

Тротуар удалось расширить за счет размеров улично-дорожной сети, потому что там избыточная ширина проезжей части, сообщил ранее заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. Судя по предоставленному видео, там также сделан забор, отделяющий пешеходную часть от проезжей.

Новый тротуар на Барбюса в Ленинском районе Фото: Фото с telegram-канала Алексея Лошкина © URA.RU



