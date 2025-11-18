Эксперты определили лучший банк для онлайн-бизнеса в России
В пакет услуг для интернет-бизнеса от ПСБ входят 55 различных инструментов
Фото: предоставлено ПСБ
Банк ПСБ занял первое место на премии «Выбор потребителей», получив награду в номинации «Сервис года для селлеров» в категории «Продукты и услуги для бизнеса B2B». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСБ, эксперты конкурса оценили пакет услуг банка для интернет-предпринимателей, продающих товары и услуги через сайты, интернет-магазины, соцсети или маркетплейсы.
«Выйдя на российский рынок электронной коммерции, ПСБ предложил малому и среднему бизнесу не просто набор сервисов, а единую омниканальную платформу, которая включает в себя финансовые и нефинансовые инструменты для увеличения продаж, а также отличается высокой технологичностью с применением ИИ и обеспечивает бесшовный опыт взаимодействия с банком. В результате мы наблюдаем повышение лояльности текущей клиентской базы, приток новых клиентов и увеличение транзакционных оборотов», — отметил управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Станислав Алехин на форуме «Лидеры потребительского рынка. От стратегии роста к признанию».
По его словам, банку удалось сформировать лояльность интернет-предпринимателей через омниканальность. Пакет услуг ПСБ для интернет-предпринимателей, запущенный в 2025 году, включает в себя 55 инструментов, таких как анализ конкурентов, отслеживание статистики продаж, онлайн-бухгалтерию, кадровый учет и другие опции, обеспечивающие автоматизацию рутинных операций.
Комплексное омниканальное решение помогает интернет-предпринимателям снизить операционные расходы и высвободить средства на масштабирование бизнеса. Оно предоставляется клиентам бесплатно при открытии расчетного счета.
Реклама. Заказчик: ПАО «Банк ПСБ» ИНН 7744000912
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!