Магнигогорцы четыре раза огорчили Криса Дригера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ХК «Трактор» на домашней арене провел первый матч без ушедшего в отставку канадского главного тренера Бенуа Гру. В южноуральском дерби с магнитогорским «Металлургом» «Трактор» играл под руководством ассистента Гру Рафаэля Рише. Но дебют в качестве главного тренера оказался для молодого наставника неудачным: несмотря на упорство и попытку камбэка челябинцы проиграли 3:4, сообщает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.

«Для „Трактора“ в южноуральском дерби была двойная мотивация. Во-первых, реабилитироваться перед болельщиками после поражения в первом домашнем матче от екатеринбургского „Автомобилиста“. Во-вторых, доказать, что и без внезапно покинувшего клуб Гру челябинцы могут обыграть принципиального соперника-соседа. Но как и во многих последних матчах, южноуральцам не хватило реализации своих моментов и конечно же удачи», — констатирует корреспондент.

На матч в Челябинск приехали более 200 болельщиков «Магнитки», и при их мощной поддержке металлурги открыли счет уже на четвертой минуте. Роман Канцеров вошел в зону атаки по левому краю, сместился в центр и точно бросил с пятака. На 9-й минуте «Трактор» сравнял счет: Михаил Григоренко с пятака отправил в ворота шайбу после ее касания конька магнитогорца. Но через три минуты гости вновь вышли вперед: когда у ворот Дригера было много игроков обеих команд, Руслан Исхаков выдержал паузу и точно бросил с центра зоны атаки.

Продолжение после рекламы

И в первом, и во втором периоде челябинцы доминировали на льду, порой плотно прижимая гостей к воротам. Но шайба, как и в матче с екатеринбуржцами, никак не шла в ворота — во многом благодаря уверенной игре Ильи Набокова. И это несмотря на преимущество «трактористов» по броскам в створ 28-21. В результате магнитогорцы в очередной раз успешно реализовали свой момент: на 39-й минуте Александр Сиряцкий точно бросил из круга вбрасывания. Счет стал 1:3 после того, как «Трактор» выстоял после четырехминутного удаления Григоренко.













1/4 Крис множество раз спасал «Трактор», но этого оказалось недостаточно для победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В третьем периоде гости увеличили преимущество на 48-й минуте: Федоров отдал передачу под дальнюю синюю линию Канцерову. Тот вошел в зону атаки и сделал передачу на пятак Орехову, который и завершил комбинацию точным броском. «Трактор» в ответ попробовал возродить интригу: на 51-й минуте Григорий Дронов точно бросил от синей линии — 2:4.

На 56-й минуте челябинцы сняли вратаря, и с шестым экстра-полевым игроком тут же забили — Василий Глотов отдал передачу с лицевой линии на пятак, и Джошуа Ливо точно бросил — 3:4. Несмотря на настоящий навал на ворота магнитогорцев в последние две минуты, счет матча остался именно таким.