Происшествия

В ДТП с челябинской электричкой погиб водитель мусоровоза

18 ноября 2025 в 17:11
Электропоезд «Орлан» врезался в мусоровоз (архивное фото)

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В результате аварии между электропоездом «Орлан» и грузовиком под Челябинском скончался водитель большегруза. Пассажир мусоровоза находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

«Водитель мусоровоза скончался в больнице. Пассажир находится в тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 214 километре перегона между станциями «Есаульская» и «Ишалино». По предварительным данным, водитель мусоровоза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд, где произошло столкновение с поездом. В результате аварии водитель и пассажир грузового автомобиля были доставлены в городскую больницу.

В пресс-службе ведомства добавили, что пассажиры «Орлана» за медпомощью не обращались. Расследование причин аварии продолжается.

