В ДТП с челябинской электричкой погиб водитель мусоровоза

Электропоезд «Орлан» врезался в мусоровоз (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В результате аварии между электропоездом «Орлан» и грузовиком под Челябинском скончался водитель большегруза. Пассажир мусоровоза находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

«Водитель мусоровоза скончался в больнице. Пассажир находится в тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 214 километре перегона между станциями «Есаульская» и «Ишалино». По предварительным данным, водитель мусоровоза проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд, где произошло столкновение с поездом. В результате аварии водитель и пассажир грузового автомобиля были доставлены в городскую больницу.

Продолжение после рекламы