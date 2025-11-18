Александр Урычев задержан с поличным Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Челябинске при даче взятки с поличным задержан адвокат Александр Урычев. Об этом сообщил URA.RU источник. Урычев был адвокатом бывшего первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, экс-директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, и бывшего следователя СКР Вадима Шпигуна. Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, адвокат задержан с поличным при передаче взятки в размере не менее двух миллионов рублей.

«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность адвоката Адвокатской палаты Челябинской области, выраженная в посредничестве во взяточничестве. СУ СК России по Челябинской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, 18 ноября было установлено, что адвокат убедил своего подзащитного, что поможет в смягчении приговора. Он предложил стать посредником при передаче взятки в размере не менее двух миллионов рублей.

