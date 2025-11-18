ФСБ задержала челябинского адвоката при даче взятки. Видео
Александр Урычев задержан с поличным
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
В Челябинске при даче взятки с поличным задержан адвокат Александр Урычев. Об этом сообщил URA.RU источник. Урычев был адвокатом бывшего первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, экс-директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, и бывшего следователя СКР Вадима Шпигуна. Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, адвокат задержан с поличным при передаче взятки в размере не менее двух миллионов рублей.
«Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность адвоката Адвокатской палаты Челябинской области, выраженная в посредничестве во взяточничестве. СУ СК России по Челябинской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, 18 ноября было установлено, что адвокат убедил своего подзащитного, что поможет в смягчении приговора. Он предложил стать посредником при передаче взятки в размере не менее двух миллионов рублей.
В процессе передачи взятки сотрудники УФСБ задержали адвоката с поличным. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Павел18 ноября 2025 18:09Зачем нужны эти адвокатские коллегии? Выдают удостоверения адвокатов, но никак не отвечают за деятельность своих подопечных.