В Челябинске полицейские пресекли оборот немаркированных сигарет на 3,5 млн

В Челябинске полицейские изъяли из незаконного оборота 27 тысяч пачек с немаркированными сигаретами на общую сумму около 3,5 миллиона рублей. Продукция регулярно поставлялась в торговые точки Ленинского района, сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
«В арендованных гаражах изъято 27 тысяч пачек с сигаретами на общую сумму около 3,5 миллиона рублей. Нелегальная табачная продукция систематически поставлялась в торговые павильоны Ленинского района города», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Гараж арендовал 56-летний житель Челябинска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части шестой статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение продукции без маркировки) в отношении мужчины. Проводятся другие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Мужчину задержали сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску.
