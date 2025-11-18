В Челябинске полицейские пресекли оборот немаркированных сигарет на 3,5 млн

Склад мужчина устроил в арендованном гараже (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске полицейские изъяли из незаконного оборота 27 тысяч пачек с немаркированными сигаретами на общую сумму около 3,5 миллиона рублей. Продукция регулярно поставлялась в торговые точки Ленинского района, сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

