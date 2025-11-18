Челябинская дзюдоистка рассказала о том, что отвлекает ее от еды и позволяет держать вес

Шопинг отвлекает спортсменку от мыслей о еде (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В эфире радио Движение челябинская дзюдоистка Ева Огнивова рассказала, как защищала свой чемпионскийтитула в Краснодаре. Она также рассказала о своем излюбленном приеме и методах психологической подготовки к соревнованиям.

«Это очень конкурентоспособный турнир и каждый год он становится сложнее, так как ребята готовятся и растут. Приходится ежедневно работать, чтобы иметь преимущество. Перед схватками я очень люблю ходить в торговые центры, меня это отвлекает. Я держу вес и это позволяет мне не думать о еде, а еще я девочка и люблю покупать ненужные вещи», — рассказала дзюдоистка.

Спортсменка рассказал, что провела в Краснодаре пять встреч, каждая была по-своему сложной. По ее словам, все конкурентки были достойными, и дзюдоистка выразила им благодарность за схватки. Огнивова назвала своим коронным приемом подхват, хотя призналась, что она сама и ее тренер пока не считают, что она делает его идеально. Также спортсменка сообщила, что пока не освоила в достаточной степени бросок с колен.

«В принципе, я понимаю технику, делаю его неплохо, но он он не коннектится пока с моей борьбой на захватах. Наверное, поэтму этого приема пока нет в моем арсенале», — добавила дзюдоистка.