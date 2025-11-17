Следователи Перми изучают как экс-глава минздрава приобрел квартиру на Кипре
Вадим Плотников отправлен под домашний арест до января
Следователей краевого СУ СК заинтересовала недвижимоть оформленная на Вадима Плотникова. Ранее ему предъявили обвинение в получении крупной взятки и отправили под домашний арест.
«По мнению прокуратуры, Плотников не мог приобрести квартиру в Ларнаке (Кипр). Они изучили его доходы и стоимость недвижимости», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сам Плотников заявил, что является лишь арендатором жилплощади. Он заверяет, что процедура завершения сделки по передаче недвижимости от Кондрашова к Плотникову еще не завершена.
Аргументы о наличии недвижимости прокуратура озвучила во время апелляционной жалобы на меру пресечения экс-министру. Суд отправил его под домашний арест, но надзорное ведомство пытается оспорить это решение в апелляции. Также известно, что у Плотникова на руках остался загранпаспорт, который не был найден при обыске во время его задержания.
Вадим Плотников, возглавлявший министерство здравоохранения Пермского края в 2016-2017 годах, а также работавший главврачом в онкодиспансере и тубдиспансере обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Кондрашов передал ему в пользование земельный участок и дом стоимостью 17,6 млн рублей. За это Плотников обещал бизнесмену оказать преференции при заключении контрактов на поставку медикаментов и оборудования.
