Пермский театр оперы и балета устраивает необычную публичную репетицию «Лебединого озера»

Музыку из «Лебединого озера» сыграют только духовые Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском театре оперы и балета перед показами возобновленного спектакля «Лебединого озера» (6+) решили устроить публичную репетицию. Такое шоу позволит не увидеть балет, а услышать его. Причем в необычном формате.

«Мы предлагаем вам услышать „Лебединое озеро“, но в исполнении одной группы инструментов — духовых. Репетицию проведет главный дирижер театра и музыкальный руководитель возобновления Владимир Ткаченко», — сообщает театр в соцсетях.

Репетиция пройдет 18 ноября, в 11:00 на Заводе Шпагина. Вход бесплатный, но по обязательной регистрации.

Продолжение после рекламы