Бывший чиновник пермской мэрии получил статусный пост в «Ростехе»

Корпорации принадлежит несколько крупных заводов в Перми Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Бывший первый замглавы администрации Свердловского района администрации Перми Василий Пастух возглавил представительство «Ростеха» в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах.

«Пастух после увольнения с госслужбы работал в „ОДК-Авиадвигатель“ в должности начальника отдела материально-технического снабжения. Это предприятие входит в ГК „Ростех“. Скорее всего, кто-то из руководства „Авиадвигателя“ порекомендовал его на пост руководителя представительства в регионе», — считает инсайдер. Завод расположен в Свердловском районе, и за время работы в администрации этой территории у Пастуха выстроились отношения с предприятием.

По данным инсайдера, приступил к работе Василий Пастух еще с 18 августа. Но пока работал на испытательном сроке, который заканчивается 18 ноября. Он сменил на этом посту Александра Лаврина, руководившем представительством с начала 2023 года. Василий Пастух работал замглавы Свердловского района больше 10 лет. Он уволился в 2022 году и перешел на должность замминистра ЖКХ и благоустройства. Оттуда трудоустроился на «Авиадвигатель».

