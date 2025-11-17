Участник СВО стал военным комиссаром Пермского края

С июля 2024 года он занимал пост заместителя военного комиссара Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Назначен временно исполняющий обязанности военного комиссара Пермского края. Им стал Рамиль Хайрутдинов.

«С июля 2024 года полковник Хайрутдинов занимал пост заместителя военного комиссара Свердловской области. За свои заслуги он был удостоен шести государственных наград», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на информацию регионального минтербеза.