Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Участник СВО стал военным комиссаром Пермского края

Новым военкомом Пермского края стал Рамиль Хайрутдинов
17 ноября 2025 в 17:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С июля 2024 года он занимал пост заместителя военного комиссара Свердловской области

С июля 2024 года он занимал пост заместителя военного комиссара Свердловской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

Назначен временно исполняющий обязанности военного комиссара Пермского края. Им стал Рамиль Хайрутдинов.

«С июля 2024 года полковник Хайрутдинов занимал пост заместителя военного комиссара Свердловской области. За свои заслуги он был удостоен шести государственных наград», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на информацию регионального минтербеза. 

Также Хайрутдинов в 2023 году он принимал участие в специальной военной операции. Ранее должность военного комиссара Пермского края занимал полковник Александр Коковин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал