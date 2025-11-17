Пермский школьник получил ожоги, пытаясь растопить печь бензином
Вспыхнули пары топлива
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В селе Дуброво Оханского муниципального округа (Пермский край) произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего. 15-летний учащийся девятого класса получил термические ожоги в результате воспламенения паров бензина.
«Инцидент произошел 16 ноября. Подросток находился в гараже на улице Заречная. Для розжига печи, которую он топил дровами, юноша использовал бензин», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
В результате вспыхнули пары топлива. Школьник получил ожоги. О происшествии стало известно после того, как информация поступила из лечебного учреждения, куда был доставлен пострадавший.
