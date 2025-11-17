Логотип РИА URA.RU
Пермский школьник получил ожоги, пытаясь растопить печь бензином

В Пермском крае 15-летний подросток получил ожоги от воспламенения бензина
17 ноября 2025 в 17:00
Вспыхнули пары топлива

Вспыхнули пары топлива

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Дуброво Оханского муниципального округа (Пермский край) произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего. 15-летний учащийся девятого класса получил термические ожоги в результате воспламенения паров бензина.

«Инцидент произошел 16 ноября. Подросток находился в гараже на улице Заречная. Для розжига печи, которую он топил дровами, юноша использовал бензин», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

В результате вспыхнули пары топлива. Школьник получил ожоги. О происшествии стало известно после того, как информация поступила из лечебного учреждения, куда был доставлен пострадавший.

