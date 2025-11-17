Логотип РИА URA.RU
Общество

Студенту пермского колледжа пришлось оказывать помощь в связи с приступом

17 ноября 2025 в 16:53
У студента колледжа случился приступ, но все закончилось благополучно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми студенту радиотехнического колледжа имени А.С. Попова пришлось оказывать первую помощь — у молодого человека случился приступ. Видео в понедельник, 17 ноября, опубликовали ряд telegram-каналов. На кадрах вокруг молодого человека, потерявшего сознание, столпились сверстники, одна из девушек проводит ему непрямой массаж сердца. При этом в Сети распространяется информацию о том, что студент якобы почувствовал себя плохо после курения вейпа. Однако в учебном заведении данную информацию опровергли.

«У студента случился приступ, подобное ранее с ним уже случалось. Сейчас мальчик дома, с ним все нормально. Информация [о том, что студенту стало плохо после курения вейпа] недостоверная», — cказала URA.RU заместитель директора колледжа по воспитательной работе Марина Лукьянчук.

Ранее URA.RU рассказывало о несчастном случае, произошедшем со студентом Кудымкарского агротехникумка. Молодой человек, работая на производстве, получил смертельную травму.

