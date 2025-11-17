Путин присвоил почетные звания пермским депутату и педагогу

Александр Буторин отмечен президентом РФ за вклад в здравоохранение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главному врачу пермской горбольницы №3 (ГБУЗ «ГБК №3»), депутату законодательного собрания Пермского края Александру Буторину присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ об этом в понедельник, 17 ноября, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Буторину Александру Сергеевичу, главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Городская клиническая больница № 3“», — говорится в указе главы государства. Этим же документом звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена педагог пермской школы Татьяна № 21 Татьяна Летова.