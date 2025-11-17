Заброшенных храмов в Пермском крае очень много Фото: Данил Постаногов

Старинный Христорождественский собор в поселке Юг Пермского края начали восстанавливать. Его построили еще в 1811 году, в советские годы переформатировали под школы для мастеров, позже здание забросили. В полуразрушенном состоянии его передали Пермской Епархии. Сейчас рабочие приступили к его воссозданию, рассказали в администрации Пермского муниципального округа.

«Строители завершили кладку стен алтаря — это первый большой успех. Следом предстоит восстановить кровлю, а стены облицевать реставрационным кирпичом. Параллельно рабочие укрепляют фундамент, готовят стены к зиме и восстанавливают верхнюю часть главного придела», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В начале октября сообщалось, что из бюджета Пермского края на реставрацию церквей планируют за три года выделить 725 млн рублей. В 2026 и 2027 годах выделяется по 250 млн рублей. В 2028 году — еще 225 млн рублей.

Продолжение после рекламы